Plus de 200 kg de résine de cannabis trouvés dans un appartement aux jardins de Carthage

Plus de 200 kg de résine de Cannabis ont été saisis et une dizaine de personnes de différentes nationalités ont été interpellées, pendant le week-end, dans une embuscade tendue par les forces de l’ordre dans la banlieue-nord de Tunis.

D’après un communiqué du ministère de l’Intérieur, une information est parvenue, samedi, à la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants (relevant de la Direction de la police judiciaire) selon laquelle une grande quantité de cannabis était cachée dans un appartement situé aux Jardins de Carthage.

Après investigation, les forces de l’ordre ont pu identifier le propriétaire de l’appartement qui aurait utilisé son véhicule pour transporter 5 grandes valises dans lesquelles étaient entreposés 226 kg de résine de cannabis. Il a été interpellé à Gammarth, dans la banlieue-nord de Tunis. Sept personnes, de nationalités différentes, étaient en sa compagnie au moment de son interpellation.

L’individu en question a avoué avoir transporté la quantité de cannabis saisie. « Au total, 2262 plaquettes de cannabis ont été saisies (226 Kg) d’une valeur de 6 millions de dinars », précise le département de l’Intérieur.

Après consultation du ministère public, neuf personnes ont été interpellées et deux véhicules ont été saisis en plus de la quantité de résine de cannabis trouvée dans l’appartement.

