Plus de 200 mille touristes algériens au compteur au Nord-ouest depuis la réouverture des frontières

Le nombre de touristes de nationalité algérienne ayant visité Tabarka et Ain Draham (Gouvernorat de Jendouba) depuis la réouverture des frontières terrestres entre la Tunisie et l’Algérie, le 15 juillet 2022, a atteint 205 mille personnes jusqu’au 14 septembre courant, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme, Aissa Marouani.



Selon la même source, durant la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 10 septembre courant, le nombre de nuitées passées dans les unités hôtelières du gouvernorat de Jendouba a connu une évolution positive de l’ordre de 72% par rapport à la même période de l’année dernière.



Dans ce contexte, la période entre le 1er septembre courant et le 10 du même mois a connu une augmentation de plus de 192% en termes du nombre de nuitées.



Au cours de ladite période, tous les indicateurs touristiques dans la région sont au vert, avec une progression d’environ 103% en comparaison avec les chiffres enregistrés pendant la saison écoulée, a ajouté la même source.

