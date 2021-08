Plus de 20500 tonnes de produits stockés dans les chambres froides

Dans le cadre de ses efforts visant à assurer la régularité de l’approvisionnement du marché et lutter de manière proactive contre les pratiques monopolistiques, en lien avec le décalage automnal et à l’effet de préparer les prochaines saisons de consommation, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a lancé un programme spécial de surveillance des entrepôts frigorifiques, qui s’est traduit par les résultats suivants :

Nombre de visites de supervision : 191

Nombre d’infractions relevées : 24

Produits stockés : 28 936 tonnes qui se répartissent comme suit :

– 20982 tonnes de légumes, se composant de 20587 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation (10 093 tonnes pour le groupement professionnel des légumes et 10 494 tonnes pour le compte privé), 395 tonnes d’oignons secs, 3684 tonnes de pommes de terre destinées à être utilisées comme semences 4270 tonnes de fruits.

Les produits séquestrés : 1825 tonnes de légumes et fruits, dont 1671 tonnes de pommes de terre

Il est à noter que suite au lancement de l’application numérique spéciale pour ce secteur, le nombre de personnes inscrites au cours des deux premiers jours couvre 103 chambres froides.