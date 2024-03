Plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens tués depuis le 7 octobre, confirme le Pentagone

Plus de « 25 000 » femmes et enfants palestiniens ont été tués dans la campagne militaire menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, a déclaré jeudi le chef du Pentagone Lloyd Austin. « C’est plus de 25 000 », a-t-il dit devant une commission parlementaire en réponse à une question sur le bilan des femmes et enfants tués dans la guerre, lancée contre Hamas.

Quelques heures plus tard, le Pentagone est revenu sur les propos de son secrétaire à la Défense par la voix de sa porte-parole Sabrina Singh. Elle a déclaré que Lloyd Austin citait une estimation réalisée par le ministère de la Santé du Hamas, et faisait référence au nombre total de Palestiniens tués, pas seulement les femmes et enfants.

