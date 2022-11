Plus de 2500 chefs de TPE-PME sensibilisés à travers les régions

Tamweeli a organisé le mardi 1er novembre 2022 la cérémonie de clôture du Tamweeli Meetup Tour avec la présence de ses partenaires publics et privés.L’occasion de présenter son bilan annuel,les chiffres clés de cette tournée entrepreneuriale qui vise à renforcer l’inclusion financière des TPE-PMEs à travers plusieurs régions de la Tunisie, et d’annoncer les prochaines actions du programme.

Jihen Ben Abda, Directrice du programme Tamweeli, est revenue sur les résultats du Tamweeli Meetup Tour. Tout au long d’année, Tamweeli Meetup Tour a effectué sa tournée régionale dans plusieurs régions : Le Grand Tunis, Kairouan, Sfax, Sousse, Gafsa, Kebili et Tozeur. Dans chaque région, les chefs d’entreprise et porteurs de projet ont participé à des conférences en présentiel et en ligne avec des experts intervenants, structures d’appui et organismes publics et privés régionaux suivi de meetings personnalisés avec des experts Tamweeli dans le but de leur faciliter le montage et dépôt de leur dossier de financement auprès de différentes structures de financement à travers la plateforme Tamweeli.tn. C’est ainsi plus de 2 500 porteurs de projets qui ont pu être sensibilisés lors de ce dispositif itinérant.

La soirée était également l’occasion de donner la visibilité à plusieurs porteurs de projet ayant bénéficié des programmes Tamweeli tels que :

SENED Pharma (Gafsa) : SENED PHARMA est une nouvelle unité industrielle, qui sera sise à SENED du gouvernorat de Gafsa. L’entreprise est spécialisée dans le développement et la fabrication de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux n’ayant pas d’équivalents en Tunisie. Pour boucler son schéma de financement, les entrepreneurs de SENED PHARMA se sont adressés à la Tamweeli PLATFORM qui les a mis en contact avec les institutions financières partenaires, et ont pu ainsi obtenir les accords nécessaires pour parfaire l’investissement. Cleangy (Sfax): Née de l’union entre un ingénieur en génie électrique et un technicien supérieur expérimenté enmanagement, la société Cleangy est présente sur le marché des énergies renouvelables.Cleangy œuvre dans la vente, l’étude, la conception et l’installation des systèmes photovoltaïques.Mme Mouna Fourati, gérante de la société, a eu recours à Tamweeli ASSIST afin de bénéficier d’un logiciel comptable. Elle a participé aussi aux formations de Tamweeli ACADEMY afin d’améliorer ses compétences en comptabilité.