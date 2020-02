Plus de 3 millions de transactions commerciales en ligne en 2019

” Près de 3 millions 800 mille transactions commerciales en ligne ont été effectuées en 2019 pour une valeur globale de 271,5 millions de dinars, soit une hausse de 21% par rapport à 2018 “, a souligné jeudi Khabbab Hedhri, directeur du développement du commerce électronique et de l’économie immatérielle au ministère du commerce.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’un séminaire organisé à Tunis sur ” l’e-export, un levier incontournable du développement des entreprises tunisiennes ” par la chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), le responsable a ajouté que le nombre de sites web marchands adhérents aux systèmes de ” Clic To Pay ” et de l’ ” e-dinar ” de la poste tunisienne en 2019 était de 1864, enregistrant une hausse de 13% par rapport à 2018.

Khabbab Hedhri a indiqué que plusieurs projets ont été lancés pour booster l’e-export sauf que le cadre législatif doit être revu et amélioré en vue de l’adapter au contexte de la mondialisation.

Présentant le projet Easy-export visant la facilitation des procédures d’exportation au profit des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) pour renforcer leur internationalisation et promouvoir leurs exportations, à travers le réseau postal, Yosri Bachouche, chef du projet a signalé que depuis le lancement de Easy Export en janvier 2019, 70 entreprises y ont adhéré, 4430 envois ont été effectués pour un budget de 492.360DT.

Dans le cadre de ce projet, Bachouche a indiqué qu’un guichet unique a été créé à Tunis et à Kairouan fin janvier 2019 en attendant l’ouverture en mars prochain de 10 nouveaux sites de guichet unique à travers le pays, notamment dans la région du Sahel, à Tozeur et au Kef ainsi que l’ouverture ultérieurement d’autres sites dans le reste du pays afin de rapprocher les services d’Easy-export de tous les promoteurs de projets.

L’intervenant a ajouté que les opérations d’exportation via le commerce électronique des produits agricoles, agroalimentaires et de l’artisanat peuvent faire l’objet d’une réduction de 50% sur le tarif de l’envoi postal à l’étranger et d’un emballage gratuit dans le cadre du même projet Easy-export, à condition que l’exportateur soit affilié à une plateforme de paiement électronique tunisienne.

Il a aussi rappelé le lancement récemment de la nouvelle plate-forme MPGS ” MasterCard payment Getway Services “, l’unique plate-forme en Tunisie qui accepte les moyens de paiement national et international, selon les nouvelles normes et standards de sécurité internationale.

Dans ce contexte, il a fait savoir que la plate-forme est déjà opérationnelle

Par ailleurs, Bachouche a signalé que le projet de réalisation d’un hub tunisien de commerce électronique en Afrique (Ecom@Africa) à l’aéroport de Tunis Carthage, un parmi six autres dans d’autres pays, a atteint un taux d’avancement de 70% et devra être opérationnel au 2ème semestre de 2020.

Lancée en 2016 par l’Union Postale Universelle, l’initiative Ecom@Africa vise, en effet, à assurer le développement du commerce électronique via le réseau postal africain, en donnant aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises un meilleur accès aux marchés locaux et internationaux grâce à la simplification des procédures d’importation et d’exportation.

Pour sa part, Mohamed Souhaib Hsini, directeur général de la CCIT a souligné que la Tunisie doit, aujourd’hui, travailler davantage sur les dispositifs numériques pour réussir l’intégration des nouvelles tendances et gagner le pari de la compétitivité sur les plans national et international.

Il a, à cette occasion, annoncé que la CCIT lancera bientôt le certificat d’origine en ligne en collaboration avec les autres chambres de commerce tunisiennes pour encourager les entreprises exportatrices à adopter la digitalisation de leurs services.