Plus de 3 millions personnes ont achevé leur vaccination contre le coronavirus

Près de 3 millions 262 mille 290 personnes ont achevé leur vaccination contre le coronavirus soit l’équivalent de 37pc des tunisiens concernés par la vaccination (15 ans et plus), selon les dernières statistiques du ministère de la santé. Le nombre des personnes qui ont raté leur rendez-vous de vaccination est toujours en hausse soit 94 mille 159 personnes lundi et 31 mille 787 ont manqué la deuxième dose de vaccin avec un taux de 64pc de l’ensemble des personnes qui devraient bénéficier du vaccin.

Deux millions 517 mille 401 personnes ont bénéficié de deux doses de vaccin anti-covid-19 et 330 mille 845 personnes ont reçu une seule dose de vaccin en plus de 414 mille 44 personnes ont bénéficié d’une seule dose de vaccin puisqu’elles étaient infectées par le coronavirus auparavant. Le nombre de vaccination a augmenté ainsi à 7 millions 212 mille 530 doses depuis le lancement de la campagne de vaccination nationale en mars dernier. Le nombre de personnes inscrites sur le système Evax jusqu’à 14h de ce mardi 21 septembre est de l’ordre de 6 millions 183 mille 620 personnes, selon la même source.