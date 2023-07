Plus de 300 migrants africains bloqués à la frontière tuniso-libyenne

Le nombre de migrants d’Afrique subsaharienne bloqués à la frontière tuniso-libyenne est passé à 305, y compris des femmes et des enfants, après que 140 migrants sont entrés en Libye cette semaine, selon l’expert en migration Mustapha Abdelkabir.

Ce nombre de migrants à la frontière tuniso-libyenne est intervenu après une période au cours de laquelle toutes les personnes bloquées de la région frontalière désertique ont été transférées dans les villes tunisiennes et hébergées temporairement dans des espaces dotés des installations nécessaires, grâce au recrutement de volontaires du Croissant-Rouge tunisien et des autorités régionales.

AbdelKabir a estimé que ce flux continu sans précédent de migrants à travers les frontières terrestres, qu’ils soient en provenance de Libye ou d’Algérie, nécessite une plus grande coordination entre les trois pays, pour discuter de solutions durables et des efforts internationaux, appelant à des solutions urgentes et durables pour mettre fin à ces souffrances humaines.