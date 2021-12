Plus de 300 opérations de contrôle effectuées par la police environnementale de Tunis entre novembre et décembre en cours

Entre novembre dernier et décembre en cours, les équipes de la police environnementale ont effectué 323 opérations de contrôle des espaces à caractères commercial, professionnel ou artisanal relevant de la municipalité de Tunis.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef de la police environnementale à Tunis, Tarek Bakir, a souligné que lors de ces visites de contrôle, les équipes de la police environnementale ont rédigé 3 amendes administratives pour non-respect des conditions d’hygiène et 11 amendes administratives pour pollution de la voie publique.

Selon la même source, elles ont également effectué 8 opérations de destruction immédiate de produits alimentaires impropres à la consommation.

Bakir a souligné que les équipes de la police environnementale, en partenariat avec les autres intervenants, ont renforcé le contrôle durant cette période pour lutter contre la spéculation et le non-respect des conditions d’hygiène et du protocole sanitaire anti-COVID-19 et ce, en prévision des festivités de fin d’année.