Plus de 3000 tonnes de produits subventionnés saisies ces dernières 48h

Plus de 3000 tonnes (3028) de produits subventionnés et de denrées alimentaires diverses ainsi que plus de 620 tonnes de céréales, légumineuses et produits fourragers ont été saisies les 10 et 11 mars dans le cadre de la campagne de lutte contre la spéculation et la contrebande.

Selon les données publiées sur la page du ministère de l’Intérieur, 17683 litres d’huile végétale, 10250 litres de lait, 826788 œufs, 120902 boites de conserves, 371707 bouteilles d’eau minérale, boissons gazeuses et jus de fruits, 10050 litres d’essence et 32 ​110 paquets de cigarettes ont également été saisis ces dernières 24 heures.

Face à l’amplification de ce phénomène et à la pénurie en produits subventionnés et de base constatée sur le marché, le président de la République Kaïs Saïed a décidé d’intensifier les campagnes sécuritaires de lutte contre le monopole et la spéculation et d’en dévoiler les responsables. Il a annoncé, lors de son entretien, jeudi, avec la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, le lancement d’une campagne d’assainissement du pays des spéculateurs et des monopoleurs, soulignant la ferme détermination à appliquer la loi à tous.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que ses services ont lancé, dès jeudi, et en coordination avec le ministère du Commerce, plusieurs campagnes de contrôle simultanées menées par la police et la Garde nationale sur l’ensemble du territoire, y compris dans les meuneries, les entrepôts déclarés et anarchiques et les transporteurs de marchandises sur les routes.