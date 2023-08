Plus de 3,3 milliards de dinars de recettes touristiques jusqu’à fin juillet 2023

Les recettes touristiques ont dépassé plus de 3,3 milliards de dinars jusqu’à fin juillet 2023, enregistrant ainsi une hausse de 55% par rapport à l’année écoulée, a fait savoir, samedi, le ministre du Tourisme.

Les chiffres ont dépassé ceux de 2019, en enregistrant une hausse de 28%, a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite inopinée effectuée dans certains nombre d’établissements touristiques du gouvernorat de Monastir.

Selon lui, la Tunisie a accueilli plus de 5 millions de touristes jusqu’à fin juillet 2023, soit une hausse de 70% par rapport à 2022, ajoutant que ces chiffres sont proches de ceux enregistrés en 2019.

» Les chiffres sont satisfaisants jusqu’à présent. Les réservations se poursuivent même au-delà de la saison estivale « , s’est félicité le ministre, saluant les efforts des différentes parties ayant contribué à relancer le secteur.

Et d’ajouter que la priorité actuellement est d’améliorer la qualité des prestations, de repenser le modèle de développement du secteur touristique et de panser les séquelles de la pandémie de Covid-19 qui a touché le secteur de plein fouet.

» Nous espérons que 2023 sera l’année de la rémission du tourisme tunisien et 2024 l’année de développement de ce secteur. Notre objectif est de dépasser les chiffres de 2019 « , a-t-il encore souligné.

Evoquant les prestations hotellières, le ministre a rappelé la mise en place d’une cellule de suivi, au sein de l’office national du tourisme tunisien (ONTT), outre un numéro vert pour recevoir les réclamations des touristes tunisiens et étrangers, et les suivre, à travers la création d’une plateforme dédiée à cet effet.

