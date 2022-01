Plus de 4.000 migrants morts ou disparus en tentant de rejoindre l’Espagne en 2021

Plus de 4.000 migrants sont morts ou ont disparu l’an dernier lors de leur traversée en mer vers l’Espagne, soit deux fois plus qu’en 2020, selon un bilan publié par l’ONG Caminando Fronteras.

Cette ONG – qui dresse le bilan de ces drames migratoires grâce aux appels de migrants ou de leurs proches sur ses numéros d’urgence – a recensé 4.404 migrants morts ou disparus sur les routes migratoires vers l’Espagne en 2021, soit 12 par jour en moyenne, ce qui fait de cette année la plus meurtrière depuis au moins 2015, date à laquelle remontent les travaux de l’ONG.

Les corps de la quasi totalité d’entre eux (94%) n’ont jamais été retrouvés et sont donc comptabilisés comme des disparus.

En 2020, Caminando Fronteras avait recensé 2.170 morts ou disparus.

Le bilan de cette ONG pour 2021 est bien supérieur à celui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui a recensé pour sa part au moins 955 morts ou disparus dans la traversée vers l’archipel des Canaries et 324 vers l’Espagne continentale et l’archipel des Baléares depuis le Maroc et l’Algérie.

Mais cette agence onusienne estime aussi que 2021 a été une année extrêmement meurtrière, la plus meurtrière depuis 1997 selon ses données et celles de l’ONG espagnole APDHA.