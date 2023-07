Plus de 40 mille candidats passent à partir d’aujourd’hui les épreuves de la session de contrôle

Quelque 40748 candidats ajournés passent, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 06 juillet en cours, les épreuves de la session de contrôle du baccalauréat de 2023. Les résultats seront annoncés le 16 juillet en cours

Le taux de réussite à la session principale, dont les résultats ont été annoncés le 23 juin dernier, était de l’ordre de 36,38 %.

En effet, sur un total de 137 906 candidats au baccalauréat, 95,05 étaient présents dont 31,09 % ont été ajournés et 31,91 ont été refusés.

Le taux de réussite par sections était de l’ordre de 21,46 % dans la section lettres, 71,26 % dans la section mathématiques, 41,32 % dans la section sciences expérimentales, 28,29 % dans la section économie et gestion, 44,35 % dans la section sciences techniques, 54,89% dans la section sciences de l’informatique et 70,25% dans la section sport.

