Plus de 4000 offres d’emploi dans le secteur touristique

Les résultats d’un sondage en ligne destiné aux établissements touristiques, pour déterminer leurs besoins en ressources humaines, a dévoilé l’existence de plus de 4000 offres d’emploi dans près de 80 établissements touristiques. Selon le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ce sondage a été réalisé du 2 au 10 mai courant en partenariat avec le ministère du tourisme, en application des recommandations de la séance de travail tenue le 17 avril dernier entre les deux départements. Afin de répondre aux offres d’emploi proposées par le secteur du tourisme, des journées régionales de l’emploi dans le secteur du tourisme seront organisées du 24 au 31 mai courant dans certains gouvernorats. L’organisation de ces journées s’inscrit dans le cadre des efforts déployés afin de répondre aux besoins des établissements économiques dans le secteur du tourisme en matière de ressources humaines et main d’œuvre. Il s’agit également d’assurer les meilleures conditions pour réussir la saison touristique. L’objectif est aussi d’assurer une insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur et ceux de la formation professionnelle afin de promouvoir la qualité des services offerts et véhiculer une meilleure image de la Tunisie en tant que destination touristique.

