Plus de 4,3 MDT de redressement fiscal pour UTS-Palma d’un Tawasol group déficitaire

Au cours de l’exercice 2019, la société UTS-Palma qui fait partie de Tawasol Group Holding de la famille Chabchoub, «a fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi qui a couvert l’exercice 2017 pour la contribution conjoncturelle, la période 2014 à 2017 pour l’impôt sur les sociétés et la période 2015 à 2108 pour les autres impôts et taxes. Le 1er novembre 2019, les résultats de la vérification fiscale ont été notifiés à la société et ont abouti à un redressement de l’ordre de 4 325 385 dinars en principal et intérêts ».

C’est ce qu’on apprend dans le rapport des commissaires aux comptes de Tawasol Group. A fin 2018, ledit groupe de la famille Chabchoub terminait l’exercice avec un résultat d’exploitation de 1,389 MDT, qui était en nette baisse par rapport aux 6,872 MDT de fin 2017. A la même période, le résultat net de Tawasol était déficitaire de 6,435 MDT, un déficit qui explosait carrément par rapport aux 0,986 MDT de l’exercice 2017.