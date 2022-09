Plus de 48 mille postes de formation disponibles

La nouvelle année de formation 2022/2023 a démarré ce lundi en favorisant 48800 postes de formation dans les secteurs public et privé, indique un communiqué du mininstère de l’emploi et de la formation professionnelle. Il s’agit de 35 mille postes de formation relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle (ATFP) dont 21 mille pour la session du mois de septembre et 14 mille pour la session du mois de février. L’agence de vulgarisation et de formation agricole fournit

1200 postes de formation, l’agence de formation dans les métiers du tourisme, 1500 postes, le ministère de la défense, 1100 postes, le secteur privé 10 mille postes de formation. Le système public de formation professionnelle compte 136 établissements de formation avec un taux d’intervention de l’ATFP dépassant 93pc. Selon le communiqué, la nouvelle année de formation a connu de nouvelles mesures dont la digitalisation des services, l’adoption de nouveau modèle de diplôme contenant le cachet électronique QR Code. Parmi les mesures figure également la fourniture de carte apprenant qui permet l’accès numérique aux services offerts par les établissements de formation professionnelle. L’ATFP oeuvre à mettre en place une nouvelle approche dans le secteur de la formation professionnelle permettant une amélioration de l’employablité des nouveaux diplômés de la formation professionnelle et répondant ainsi aux besoins du marché de l’emploi.

