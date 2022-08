Plus de 500 000 Français ont démissionné, au premier trimestre 2022

D’après les chiffres publiés au mois d’août par le ministère du Travail, 523 107 Français ont quitté leur emploi en seulement trois mois, au premier trimestre 2022. Cela représente près d’un demi-million de travailleurs, dont la majorité étaient en contrat à durée indéterminée, soit quatre démissions par minute en France. C’est un véritable record depuis la crise financière majeure de 2008.

Cette vague de démissions a eu un impact certain sur de nombreux secteurs, notamment la restauration. Les employeurs peinent à embaucher, alors que l’épidémie de Covid-19 a changé les règles. En effet, de nombreux Français ont souhaité changer de vie, après plusieurs confinements et des remises en question de notre mode de vie. Le salaire rentre également en compte, car avec l’augmentation du coût de la vie, les travailleurs souhaitent être mieux respectés. De fait, ce sont maintenant les employeurs qui doivent convaincre leurs salariés de rester dans l’entreprise.

En juillet 2022, 81% des entreprises du bâtiment, 67% des industries manufacturières et 60% des entreprises de service déclaraient avoir des difficultés de recrutement. Le télétravail est également de plus en plus demandé concernant le travail de bureau, depuis l’épidémie. Même si la France n’en est pas au point des Etats-Unis, où les démissions sont encore plus nombreuses, les salariés profitent d’un marché du travail dynamique en ce moment, pour retrouver un emploi rapidement grâce à la mise en concurrence.