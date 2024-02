Plus de 5500 israéliens blessés, 20 000 en 2024

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mercredi que plus de 5 500 soldats de Tsahal ont été blessés au cours de la guerre actuelle depuis le 7 octobre.

En outre, il a indiqué qu’environ 20 000 soldats devraient être blessés en 2024 et qu’il se préparait à gérer un afflux accru de soldats blessés en leur apportant une aide financière et psychologique.

Le ministère vient en aide à environ 62 000 soldats blessés au cours de toutes les guerres précédentes, de sorte qu’un afflux de 25 000 personnes en seulement un peu plus d’un an modifiera radicalement l’image du travail du ministère dans ce domaine.

Afin de faire face à l’augmentation extrême du nombre de dossiers de soldats blessés, le ministère a suspendu pendant au moins un an un comité qui procède normalement à un examen plus approfondi des demandes (et qui en rejette souvent un grand nombre ou en retarde au moins l’acceptation).

- Publicité-