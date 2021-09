Plus de 556 067 injections administrées au cours de la 6ème journée nationale de vaccination massive

Environ 556 067 vaccins ont été administrés au cours de la 6ème journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus, organisée dimanche, selon la cellule de suivi de la campagne de vaccination relevant du ministère de la Santé.

Le gouvernorat de Tunis a enregistré le plus grand nombre de personnes vaccinées avec 51 141 doses administrées, suivi par le gouvernorat de Sfax (50 994 doses) et Nabeul (plus de 48 mille doses).

Dans le gouvernorat de Sousse, 38 260 doses ont été injectées, contre 11875 doses à Siliana, 9938 doses aux Kef, 7916 doses à Kébili et 7738 injections à Zaghouan.

Les niveaux de vaccination les plus faibles ont été enregistrés dans les gouvernorats de Tataouine (3305 injections) et Tozeur (4425 injections).

Le ministère a fait savoir que 875 mille citoyens parmi les inscrits sur la plateforme nationale de vaccination contre le coronavirus evax.tn et qui ont déjà manqué leurs rendez-vous pour recevoir la première dose ont été convoqués à se faire vacciner aujourd’hui. La convocation a également concerné les personnes âgées de 15 à 39 ans et celles âgées de plus de 40 ans ayant reçu leur première dose le 29 août dernier.

Les personnes âgées de plus de 40 ans mais non inscrites sur la plateforme evax.tn ont été autorisées à s’y inscrire aux centres de vaccination et de se faire vacciner.