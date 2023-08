Plus de 597,3 MDT en revenus pour le 1er semestre 2023 pour Ooredoo

Ooredoo Tunisie a enregistré des revenus de 597.387.015,03 DT (707 millions de Rial qatari QR) au cours du premier semestre 2023, soit une baisse de 5 % en QR par rapport à l’année précédente. Selon un communiqué de presse de l’opérateur, la bonne performance des revenus de la téléphonie fixe ayant été compensée par la baisse des revenus des services mobiles, en ligne avec les tendances du marché de la téléphonie mobile dans le pays.

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA au cours de la même période ont diminué de 21% en monnaie locale tunisienne, par rapport à l’année précédente, affectés par la pression sur le cœur de métier et des créances douteuses exceptionnelles au cours du premier trimestre. Hors encours douteux, la marge d’EBITDA est de 40 %. Selon la même source, la société a continué à revoir sa structure de coûts et a lancé diverses initiatives pour améliorer l’efficacité et l’efficience de ses opérations.

Ooredoo Tunisie a poursuivi l’augmentation positive de sa base de clients, qui a augmenté de 1 % pour atteindre 6,9 ​​millions de clients. Et dans le but d’améliorer sa compétitivité sur le marché, la société a poursuivi ses efforts conformément à sa stratégie axée sur l’expansion de l’activité fibre optique.