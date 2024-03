Plus de 6 adultes américains sur 10 doutent des capacités mentales de Biden

Environ 6 Américains sur 10 déclarent qu’ils ne sont pas très confiants ou pas du tout confiants dans la capacité mentale de Joe Biden à exercer efficacement ses fonctions de président, selon un nouveau sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à janvier 2022, lorsque près de la moitié des personnes interrogées avaient exprimé des inquiétudes similaires.

De même, près de 6 personnes sur 10 disent ne pas avoir confiance dans les capacités mentales de l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain en tête, âgé de 77 ans.

Pour de nombreux électeurs, la Présidentielle de cette année ressemble à un affrontement pour le poste le plus difficile du monde entre deux hommes qui ont largement dépassé l’âge normal de la retraite. Le prochain président devra probablement gérer des conflits mondiaux, résoudre des problèmes intérieurs et travailler avec un Congrès dysfonctionnel.

Biden devrait aborder ces questions et d’autres encore dans son discours sur l’état de l’Union, jeudi, et tenter de convaincre les Américains qu’il mérite un nouveau mandat.

À l’approche de ce grand événement, seuls 38 % des adultes américains approuvent la manière dont Biden gère son travail de président, tandis que 61 % la désapprouvent. Les démocrates (74 %) sont beaucoup plus enclins que les indépendants (20 %) et les républicains (6 %) à approuver sa performance. Mais le mécontentement est général quant à la manière dont Biden gère toute une série de questions, notamment l’économie, l’immigration et la politique étrangère.