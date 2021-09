Plus de 6 millions de doses administrées jusqu’au 04 septembre 2021

-Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars dernier jusqu’au 04 septembre 2021, 6 165 386 personnes ont reçu soit une seule dose (4 337 600) soit deux doses (1 827 786).

Selon les derniers chiffres publiés dimanche par le ministère de la santé, le nombre de personnes entièrement vaccinées a, ainsi, évolué à 2499 098 dont 1 827 786 ont reçu deux doses, 318 620 ont pris une seule dose étant donné que le vaccin Johnson & Johnson ne nécessite pas de rappel et 352 692 ont déjà contracté la COVID-19 et n’ont besoin que d’une seule dose.

Le nombre d’inscrits sur la plateforme nationale de vaccination a, quant à lui, évolué à 5 923 047.

Quatre journées nationales de vaccination massive contre le coronavirus ont été organisées les 08, 15 et 29 août. La dernière en date a eu lieu, hier samedi, 04 septembre 2021.

La première journée a permis de vacciner 551008 personnes âgées de 40 ans et plus (1ère dose). La deuxième journée a permis de vacciner 596164 personnes âgées entre 18 et 39 ans (1ère dose).

Au cours de la troisième journée, 467631 personnes ont eu leur première dose du vaccin dont 266942 sont âgées de 40 ans et plus et 200689 personnes âgées entre 15 et 39 ans.

Et lors de la quatrième journée, 404 153 personnes ont été vaccinées dont plus de 300 mille ont fait le rappel et plus de 25 mille ont eu la première dose.