Plus de 600 jeunes ont bénéficié de « l’initiative MéBât » dans le domaine des métiers de construction et annexes

Plus de 600 jeunes ont bénéficié du projet Tuniso-allemand dans les métiers de construction et annexes « initiative MéBât ». La réalisation de cette initiative a été lancée depuis 2020 dans le cadre de la coopération entre l’organisme de formation professionnelle bavarois « BBW », le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et la fédération tunisienne de bâtiment et des travaux publics, moyennant un financement allemand global estimé à 4 millions de dinars.

A l’occasion de la séance de clôture organisée mardi à Hammamet, le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jammali, a précisé dans une déclaration à la TAP que la réalisation du projet « MéBât » dans le secteur du bâtiment et ses annexes s’inscrit dans le cadre des efforts déployés afin de renforcer l’employabilité des jeunes au chômage parmi les non diplômés et qui sont hors du système éducatif et de formation, en leur offrant une session de formation, d’une durée de 6 mois, couronnée par l’octroi de certificats en formation professionnelle spécialisée. Une telle formation a aidé à décrocher un emploi ou à créer des sociétés, a-t-il précisé. Ce projet réalisé dans 6 centres sectoriels de formation en bâtiment à Slimen, Ben Arous, Enfidha, Sidi Bouzid, Mahres, et Gabès, a permis de répondre aux besoins du secteur du bâtiment, considéré un des secteurs économiques importants en Tunisie sur le plan de main d’œuvre spécialisée, a expliqué Jammali. Les diplômés des sessions de formation réalisées bénéficient de nouvelles perspectives, notamment après l’inscription aux bureaux d’études et au programme « structure ton projet » qui facilite l’accès aux financements de la banque tunisienne de solidarité (BTS), pour le lancement des projets, a encore ajouté la même source. Il a par la même occasion salué la coopération étroite avec la partie allemande dans le domaine de la formation professionnelle avec la réalisation de plusieurs projets. Pour sa part, le président de la fédération tunisienne de construction et des travaux publics, Jamel Ksibi, a mis en relief l’importance de ce projet qui cible les jeunes au chômage appelés aussi « des jeunes Neet » dont le nombre est estimé à près de 1.2 millions jeunes. Il s’agit, notamment, de leur offrir l’opportunité de formation et de promotion des compétences tout en les aidant à intégrer le marché de l’emploi, a-t-il dit.

La coordinatrice du projet « MéBât » de l’organisme de la formation professionnelle bavarois (BBW), Laurine Ardjelan, a indiqué, de son côté, que cette initiative réalisée dans le cadre de la coopération allemande a permis de favoriser des opportunités de formation spécialisée pour plus de 600 jeunes dans le secteur du bâtiment. L’objectif est de renforcer notamment l’employabilité des jeunes et faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi, a-t-elle soutenu.