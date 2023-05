Plus de 70 stagiaires de la formation professionnelle participent à la compétition nationale  » Microsoft office specialist « 

Quelque 75 stagiaires représentant 23 centres de formation professionnelle à travers le pays participent, ce vendredi, à la compétition nationale sur les certifications » Microsoft Office Specialist » (MOS) qui se tient au siège de SmartFurture à l’Ariana.

Selon un communiqué de l’agence tunisienne de la formation professionnelle, 2000 stagiaires représentant 28 centres de formation ont participé aux qualifications régionales qui se sont déroulées du 24 avril dernier au 12 mai en cours.

Les deux premiers lauréats participeront à la compétition internationale, qui aura lieu aux Etats-Unis au cours de l’été prochain, indique le communiqué signalant que les dix finalistes bénéficieront d’une subvention.

D’après l’ATFP, la compétition contribue de manière significative à améliorer le niveau de formation professionnelle dans le domaine de la bureautique et permet de renforcer les capacités des stagiaires et d’améliorer leurs connaissances en matière d’outils fournis par Microsoft en vue de renforcer leur employabilité.

Les participants sont évalués en fonction de leur niveau de connaissances et de compétences dans l’utilisation des technologies Microsoft Office et de leur capacité à résoudre des problèmes et à appliquer des concepts dans l’environnement de travail, souligne le communiqué.