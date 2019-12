Plus de 75 contraventions économiques relevées la veille du jour de l’an

En prévision de la célébration du jour de l’an, des équipes de contrôle relevant des ministères du Commerce, de l’Agriculture, de la Santé, et de l’intérieur ont relevé 77 contraventions économiques, 38 infractions sanitaires et proposé la fermeture de 8 commerces, dans le gouvernorat de Tunis.

Ces équipes, dont le nombre s’élève à 42 ont également, établi 58 procès verbaux sanitaires, indique un communiqué publié mardi, par le ministère du Commerce. Elles ont saisi des marchandises et de produits alimentaires, dont 82 quintaux de semoule subventionnée, 216 litres d’huile végétale subventionnée, 50 kg de sucre, 50 kg de farine congelé et 1420 œufs.

Les campagnes de contrôle économique ont concerné différents espaces de commerce et les entrées des principaux axes routiers de la capitale et des quartiers populaires dont Sidi Hassine, le Bardo, El Ouardia, ajoute la même source, précisant qu’un plan d’inspection sanitaire a ciblé 393 points de vente.