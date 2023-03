Plus de 8 mille demandes de financement enregistrées depuis la création de la plateforme

La plateforme électronique Raidet a enregistré depuis sa création jusqu’à la date de ce jour mardi 21 mars 2023, 8274 demandes de financement, a annoncé la ministre de la femme de la famille de l’enfance et des séniors, Amel Bel Haj Moussa à l’ouverture du forum national de l’investissement vert.

La ministre a précisé que le financement a été accordé à 100 projets dans le secteur de l’économie verte et de l’économie circulaire dans le cadre de la réalisation du projet Raidet, au profit des femmes, âgées entre 18 et 35 ans parmi les diplômées de l’enseignement supérieur bénéficiaires de la formation professionnelle agricole. Bel Haj Moussa a mis en relief, à cette occasion, l’attachement du ministère à lancer le processus d’élaboration d’une stratégie nationale sur les changements climatiques et les droits de l’enfant le 23 juin 2022, en partenariat avec le ministère de l’environnement et les autres structures concernées. Pour sa part la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui Mehdaoui a souligné notamment l’importance de cette rencontre qui vise l’encouragement de l’investissement dans les projets verts et à développer les mécanismes de financement pour accompagner le transfert écologique afin de consolider la vision nationale intégrée de développement à l’horizon 2050. La ministre de l’industrie et de l’énergie et des mines Neila Gongi a de son côté affirmé, l’impératif d’investir dans les énergies renouvelables et amies de l’environnement pour lutter contre la hausse de consommation face aux changements survenus à l’échelle internationale.