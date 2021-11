Plus de 800 migrants débarquent sur les côtes italiennes, le week-end, dont 80 Tunisiens

Plus de 800 migrants d’un navire de sauvetage caritatif en Sicile dimanche, la plupart devant être transférés sur deux navires de quarantaine en attente.

Des travailleurs de la Croix-Rouge ont aidé les migrants, certains enveloppés dans des couvertures, d’autres pieds nus, à quitter le Sea Eye 4, qui avait supplié l’Italie de l’autoriser à accoster après avoir mené de multiples opérations de sauvetage.

L’agence des droits de l’homme de l’ONU s’est déclarée sur Twitter « soulagée qu’une fois de plus l’Italie ait accueilli des personnes dont la vie était en danger en mer, et qui ont été sauvées par le travail fondamental des ONG ».

D’autre part et selon des sources sécuritaires italiennes, un nouveau convoi de migrants illégaux tunisiens est arrivé à Lampedusa à bord d’une petite embarcation qui transportait 29 personnes dont 13 femmes et 3 mineurs. Ils s’ajoutaient à 67 autres tunisiens dont une femme et 13 mineurs ayant déjà gagné les côtes italiennes plus tôt.

L’Italie est l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants en provenance principalement de Libye et de Tunisie, des dizaines de milliers de personnes cherchant à traverser la Méditerranée centrale chaque année.

Près de 55 000 migrants ont débarqué en Italie cette année, contre un peu moins de 30 000 l’an dernier, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Contrairement à ce qui s’est passé entre 2014 et 2017, où plus de 90 % des migrants débarquant en Italie étaient partis de Libye, les arrivées sont désormais « bien réparties » entre la Libye et la Tunisie, selon Matteo Villa, de l’Institut d’études politiques internationales (ISPI).