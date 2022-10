Plus de 800 migrants interceptés en une seule nuit

Plus de 800 migrants, dont des dizaines de Tunisiens, ont été interceptés dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe via les côtes italiennes depuis le littoral tunisien a indiqué vendredi la Garde nationale maritime tunisienne.

« Un total de 813 migrants, dont 473 originaires d’Afrique subsaharienne, ont été interceptés au large des côtes tunisiennes « au cours de 37 opérations différentes » dans le Nord, le Centre et le Sud, a-t-elle précisé sur sa page Facebook.

Les autorités tunisiennes ont également annoncé l’arrestation de 48 personnes, dont six recherchées pour affiliation à une bande organisée en vue de franchir illégalement les frontières maritimes, dans différentes régions du pays, a ajouté la même source.

Ces derniers jours, le ministère de l’Intérieur a annoncé l’arrestation de plus de 1 300 contrebandiers, tunisiens et étrangers.

Du printemps au début de l’automne, en raison d’une météo favorable, le rythme des tentatives de migration irrégulière depuis les côtes tunisiennes et libyennes vers les côtes italiennes s’accélère, entraînant parfois des noyades.

Plus de 23 500 migrants – Subsahariens, Tunisiens et autres nationalités – ont été interceptés entre janvier et septembre au large des côtes tunisiennes, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). Sur la même période, la Tunisie a enregistré 507 décès et disparitions en mer, selon le FTDES.

Selon le ministère italien de l’intérieur, 15 430 migrants tunisiens ont réussi jusqu’à présent cette année à atteindre les côtes italiennes, qui, à certains endroits, se trouvent à moins de 150 kilomètres des côtes tunisiennes.

D’après l’agence européenne Frontex, la route de la Méditerranée centrale a été empruntée par plus de 42 500 migrants de janvier à juillet, soit une augmentation de 44 % par rapport aux sept premiers mois de 2021.