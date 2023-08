Plus de 900 projets au profit de mères d’élèves menacés de décrochage scolaire

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a lancé 916 projets au profit de mères d’élèves menacés de décrochage scolaire moyennant une enveloppe d’environ 3,7 millions de dinars.

Selon un communiqué du ministère, ces projets, mis en oeuvre dans 19 gouvernorats, s’inscrivent dans le cadre du programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacées de décrochage scolaire dans le but de réduire ce phénomène et aider ces femmes à trouver des sources de revenus durables.

Le programme assure, à travers des interventions en milieu rural, des formations dans les domaines agricoles et de l’artisanat, outre l’encadrement et l’accompagnement des bénéficiaires pour favoriser le développement et la pérrenité de leurs projets.

- Publicité-