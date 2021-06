Plus de collecte de lait dès mercredi 23 juin

La Chambre nationale des centres de collecte de lait a annoncé, mardi, l’arrêt total de l’activité de collecte de lait, à partir du mercredi 23 mai 2021, à la demande des chambres régionales tout en appelant les autorités concernées à assumer sa responsabilité face à cette impasse.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de l’UTICA, la Chambre a affirmé que cette décision est due aux difficultés résultant des décisions prises par un certain nombre d’usines de réduire les quantités d’approvisionnement en lait. Les centres de collecte de lait ont arrêté temporairement la collecte les 12, 13 et 14 mai 2021, à l’issue de laquelle une réunion s’est tenue le 25 mai 2021 au siège de l’UTICA au cours de laquelle les professionnels du secteur ont appelé à une réunion d’urgence avec les ministres de l’agriculture, de l’industrie et du commerce afin d’examiner les problèmes liés au secteur.