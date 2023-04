Plus de décès mais moins d’accidents sur les routes jusqu’au le 13 avril 2023

Plus de 300 personne ont été tuées dans des accidents de la route survenus, depuis le début de l’année jusqu’au 13 avril 2023, contre 233 décés recensés, au cours de la même période 2022, soit une hausse de 29%, selon l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) relevant du ministère de l’Intérieur.

Environ 1300 accidents de la route ont été enregistrés du 1er janvier au 13 avril 2023, contre 1556 accidents durant la même période de 2022, soit une baisse de 16%, selon des statistiques de l’ONSR. Le nombre de blessés a baissé de 14% passant de 2179 personnes au cours de la même période de l’année dernière à 1861 blessés cette année.

L’imprudence et l’inattention sont les principales causes des accidents (41,7%) suivies par l’excès de vitesse (15% des accidents), le non-respect de la priorité (8%).

Le non-respect des signalisations, la conduite en état d’ivresse, le dépassement interdit et les traversées piétonnes figurent également parmi les principales causes des accidents, selon l’observatoire.

- Publicité-