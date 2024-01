Plus de huit mille infractions, du 1er janvier à fin décembre 2023, à Tunis

Plus de huit mille (8211) infractions ont été relevées, du 1er janvier à fin décembre 2023, par les équipes de contrôle économique, relevant de la direction régionale du commerce de Tunis.

Ces infractions ont été, relevées après 78516 opérations d’inspection menées par 2111 équipes, a indiqué le directeur régional du commerce, Maher Ghribi dans une déclaration à l’Agence TAP.

Elles ont été observées surtout dans les activités commerciales touchant les produits alimentaires (3690 infractions), les fruits et légumes (1903), les viandes rouges et les volailles (721), les entrepôts classés et non classés (399), la pâtisserie (167), les cafés et restaurants (154), les poissons (110), les œufs (47) et divers secteurs (491).

Et d’ajouter que ces infractions portent notamment sur des dépassements au niveau des prix (1346), la vente subordonnée et le refus de vente (233), le non affichage des prix (2532), la non détention des factures d’achat (754), le détournement des produits de la subvention (231), la qualité de la métrologie (926) et le monopole et la spéculation (43)…

Les équipes de contrôle ont saisi notamment 8,338 millions unités de différents produits dont 13992 conserves alimentaires, 11518 cahiers, 130 mille kg de sucre, 189 mille œufs, 1969 mille kg de céréales et dérivés, 65 mille litres d’eau minérale, 838 litres de l’huile végétale subventionnée…

La direction régionale du commerce a décidé dans ce cadre de retirer cinq permis notamment dans le secteur de boulangerie et l’arrêt de l’approvisionnement de 74 boulangeries, commerçants de gros des produits alimentaires, de commerçants de gros de cahiers subventionnés, des unités de conditionnement du sucre, a fait savoir Ghribi.

- Publicité-