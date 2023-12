Plus de la moitié des Israéliens contre l’annexion de la bande de Gaza

Plus de la moitié des Israéliens s’opposent à l’annexion de la bande de Gaza et au rétablissement des colonies démantelées lors du désengagement d’Israël en 2005, selon un sondage de l’Université hébraïque publié dimanche.

D’après cette enquête menée auprès de plus de 1 800 personnes du 7 au 9 décembre, 56 % des Israéliens sont opposés à une telle politique à long terme, contre seulement 33 % qui y sont favorables et 11 % qui sont incertains.

Israël s’est retiré de la bande de Gaza en 2005, démantelant ses colonies sur le territoire et le laissant sous le contrôle de l’Autorité palestinienne. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 et aucune élection n’a été organisée depuis.

Selon le sondage de l’Université hébraïque, environ 23 % des Israéliens sont favorables à ce qu’une coalition d’États arabes modérés supervise les affaires à Gaza dans l’immédiat après-guerre, tandis que 22 % sont en faveur d’un régime militaire israélien et 18 % souhaiteraient qu’une force internationale prenne en charge le territoire. Par ailleurs, 18% penchent pour l’idée d’une annexion de Gaza par Israël, tandis que 11% expriment leur soutien au retour de l’Autorité palestinienne.

