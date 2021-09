Plus de la moitié des Tunisiens convoquées s’absentent chaque jour

Chaque jour, plus de la moitié des Tunisiens convoqués pour la vaccination anti-Covid-19, s’absentent et ce dans les différents centres consacrés à cet effet, a déclaré, mercredi à la TAP, Ines Ayadi, membre du comité de vaccination en charge de ce dossier au cabinet du ministre de la santé.

Elle a regretté ce comportement malgré les efforts déployés par le ministère pour vacciner le plus grand nombre possible de Tunisiens à travers l’organisation de journées portes ouvertes pour la vaccination contre le coronavirus, ainsi que le participation des pharmacies privées et des centres de santé de base à la campagne nationale de vaccination.

Elle a appelé les médias tunisiens à soutenir les efforts de l’État pour sensibiliser les citoyens à l’importance de la vaccination et limiter la propagation du virus, tout en veillant au strict respect du protocole sanitaire dont, notamment, la distanciation physique et le port du masque.

Elle a appelé les citoyens qui ont reçu la première injection lors de la première journée de vaccination intensive organisée le 8 août 2021, à ne pas manquer la deuxième dose le samedi 4 septembre courant.

A rappeler que sur plus d’un million de personnes convoquées à la troisième journée de vaccination intensive organisée le 29 août dernier, seulement 406 mille 946 citoyens ont été vaccinés en raison du taux élevé d’absentéisme, selon un précédent bilan du ministère de la Santé sur l’avancement de la campagne nationale de vaccination.

Selon le ministère de la Santé, deux millions 165 mille 94 personnes ont été entièrement vaccinées à la date du 31 août 2021.