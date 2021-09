Plus d’un demi-million de familles ont reçu une aide exceptionnelle de 300 dinars

Plus d’un demi-million de familles ont déjà reçu une aide exceptionnelle de 300 dinars et 200 mille autres dossiers sont actuellement en cours d’étude, a annoncé jeudi, le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi.

Il a ajouté qu’à partir de samedi prochain à midi, 75 mille autres familles recevront cette aide exceptionnelle.

Il a, par ailleurs, signalé qu’un budget de plus de 20 millions de dinars a été alloué aux aides permanentes en faveur des familles nécessiteuses à raison de 50 d par élève et 120d pour chaque étudiant outre la gratuité du transport pour 350 mille élèves et 20 mille étudiants.

Selon Trabelsi, le ministère a également réservé un budget d’environ 6 millions de dinars pour des aides diverses qui sont distribuées par l’Union tunisienne de solidarité sociale à l’occasion de la rentrée scolaire.