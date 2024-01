Plus de 1,6 Milliard DT en sanctions infligées, par la BCT qui cache les noms

AM*

L’activité de la supervision sur place et sur pièces de la BCT a donné lieu aux sanctions pécuniaires suivantes infligées à l’encontre des BEF en 2022 que la BCT refuse toujours de nommer dans le déni continu de l’autorité de contrôle aux droits d’information des clients des banques. Aucune sanction relative aux taux de crédits excessifs, ou concernant un quelconque entendement sur les taux d’intérêts. Il va de soit que ce 1,6 Md DT a été recouvré par le trésor public tunisien.

L’évolution de l’indice de concentration des crédits (IHH) révèle d’ailleurs une augmentation de la concentration sectorielle des crédits professionnels à fin 2022 avec une hausse de la part du secteur du commerce (tiré principalement par la hausse des engagements de l’Office des Céréales) et de l’industrie manufacturière. En revanche, les parts des secteurs de la promotion immobilière, des bâtiments et travaux publics et du tourisme ont reculé.

Concernant la concentration des crédits aux particuliers, elle révèle une quasi-stagnation à fin décembre 2022 de son indice de concentration (IHH).

*Rapport 2022 de la supervision bancaire