Plus d’une centaine infractions économiques enregistrée le weed-end dernier à Tunis

Prés de 101 infractions économiques ont été enregistrées et des quantités de produits subventionnés ont été saisis, suite à une campagne de contrôle menée le week-end dernier par 21 équipes (direction régionale du commerce à Tunis et les ministères de la Santé et de l’Intérieur).

Ces infractions concernent la non présentation des factures d’achat (28), le non affichage des prix (30), l’augmentation des prix (21), ainsi que d’autres infractions, a fait savoir lundi, le ministère du commerce dans un communiqué.

La compagne a permis d’établir 16 infractions sanitaires, 23 avertissements et 4 décisions de fermeture de commerce et de saisir 216 litres d’huile végétale, 100 kg de farine subventionnée et 249 sacs de produits importés anarchiquement, selon le directeur régional du commerce de Tunis, Sami Bejaoui cité dans le communiqué.

Les visites de contrôle ont concerné les secteurs de légumes, des fruits, des viandes rouges et blanches et les produits subventionnés et ce dans les principaux marchés municipaux, les commerces et le centre ville (marché central, Sidi Bahri et Lafayette…). Elles ont été effectuées au Bardo, Ksar Said,El Agba, El Zohour, Somrane, Sidi Hassine, Birine, El Morouj, El Omrane Supérieur et les cités Ibn Sina et Ettahrir.