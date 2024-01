Plus d’une vingtaine de gradés et de soldats israéliens tués et blessés, lundi

Ce lundi 22 décembre compte parmi les journées les plus sanglantes pour l’armée israélienne. Plus d’une vingtaine d’officiers et soldat ont été tués ou blessés lors d’une nouvelle offensive dans l’ouest de Khan Younis, déclenchant les combats les plus intenses depuis le début du mois de décembre. Selon des sources israéliennes.

L’armée israélienne, durcissant ses règles de censure, n’a fait état que de la mort de deux gradés et d’un soldat, suite à une embuscade tendue par les combattants de Hamas à la division 98 qui a déployé des forces importantes de ses sept brigades, de son artillerie, de ses chars et de son soutien aérien.

