Plusieurs filières agricoles ont régressé au cours des dernières années

“Le secteur de l’agriculture a régressé au cours des dernières années dans plusieurs filières après l’abandon par l’Etat de son rôle de protecteur des agriculteurs”, a souligné, mardi, le président de l’UTAP (Union tunisienne de l’agricuture et de la pêche) Abdelmajid Zar.

Dans une allocution prononcée au bureau régional de l’UTAP, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, à l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de la création de la centrale agricole, Zar a fait savoir que “la déperdition à hauteur de plus de 30% des produits agricoles et le non financement par les banques du secteur agricole illustre cette régression”.

Il a ajouté que cette situation a fait que les jeunes ont abondonné les terres et ont émigré vers les villes à la recherche d’un emploi, vu la baisse du rendement du secteur agricole dans plusieurs régions.

Et de poursuivre que l’UTAP a, en revanche, beaucoup oeuvré pour la réhabilitation du secteur pour en faire le pilier de l’économie tunisienne.

Zar a, par ailleurs, évoqué l’absence d’une vision stratégique de valorisation des produits agricoles à même d’attirer des recettes en devises au lieu du recours à l’importation, sans oublier, a-t-il dit, l’absence d’encouragement de l’investissement privé dans le secteur agricole.

IL a estimé que l’Etat demeure sous l’emprise des “lobbies financiers” qui entravent la réalisation de la souveraineté alimentaire de la Tunisie, comme cela a récemment été les cas pour les secteurs oleicole et céréalier.

Le responsable a également fait remarquer l’inexistence d’une volonté de trouver des solutions au retard de la création du projet du grand marché de production à Sidi Bouzid, lequel valoriserait les productions ainsi que l’ouverture de nouveaux marchés et une meilleure organisation de la répartition des terres domaniales.

L’UTAP a programmé, à l’occasion de son 70ème anniversaire, plusieurs rencontres pour passer en revue l’histoire de l’Union, les conditions de sa création et son rôle dans la vie socio-économique du pays.