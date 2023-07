Plusieurs tentatives de migration irrégulière déjouées

Pendant les fêtes de l’Aïd el-Idha, les gardes-côtes ont déjoué 65 tentatives de migration irrégulière et secourus, en mer, quelque 2068 personnes.

Selon la Garde nationale, les unités maritimes de Sfax, Kerkennah et Mahdia ont réussi à déjouer 47 tentatives de migration irrégulière depuis les côtes tunisiennes et à secourir 1879 personnes, dont 1858 subsahariens.

De leur côté, les unités maritimes de Nabeul, Sousse et Monastir ont fait échouer 18 tentatives de migration irrégulière et secouru 189 migrants irréguliers de nationalité tunisienne. Quatorze embarcations ont été aussi saisies.

