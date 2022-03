Pluviométrie: Des pluies limitées au nord et au centre du pays

Des pluies de quantités quantitatives ont été enregistrées ces dernières 24 heures ont été enregistrées dans quelques gouvernorats notamment du nord et dans deux gouvernorats du centre, selon les données publiées samedi, par l’INM.

- Publicité-

Les plus importantes quantités ont concerné le gouvernorat de Siliana où elles ont atteint 24 à Siliana ville, 20 à Gaafour, 19mm à Makthar, 16mm à Bargou, 15 à Kesra, 10mm à Siliana Station, 9mm à Krib, 8 mm à Rouhia, à 5mm à Aroussa, 4mm Sidi Bourouis

A Nabeul, elles ont varié entre 10 mm à Menzel Bouzelfa et 1 mm à Soliman et ont atteint 9 mm à Bouargoub, 8 mm à Tekelsa, à Mida et à Grombalia, 5 mm à Dar Chaabane et à Nabeul, 4 mm à Menzel Temime et à Korba, 2 mm à Hammam Guezez, à Kélibia et à Haouaria.

A Bizerte, les précipitations ont varié entre 7mm à Alazib et 1 mm à Tinja et à Menzel Bourguiba.

A Sidi Bousaid et Tunis Carthage, elles ont atteint respectivement 5 et 2mm.

Les pluies ont notamment atteint 10mm à barrage Oued Kebir, 4mm à barrage Bir Mchergua, 3mm à Fahs

Au centre, les pluies ont particulièrement concerné le gouvernorat de Kasserine où elles ont atteint 9mm à Hidra, 4 mm à Sbitla et à Hassi Al frid. A Monastir les pluies n’ont atteint que 2mm et 1mm seulement dans plusieurs localités telles que Zarmdine, Jammel, Benbla et Moknine.