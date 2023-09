PNUD-Tunisie : vers une coopération diversifiée et consolidée

Le Sous secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur du Bureau régional du PNUD pour les Etats arabes, Abdallah Dardari, a réaffirmé la volonté de l’Organisation de continuer à fournir l’assistance technique et financière nécessaire à la Tunisie pour l’aider à réaliser ses objectifs et contribuer à l’élaboration d’une vision stratégique pour un nouveau modèle de développement contribuant à promouvoir le développement durable et intégré.

Le responsable Onusien a rencontré mercredi la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, , accompagné de la représentante résidente du PNUD à Tunis, Céline Moyroud et un certain nombre d’employés du PNUD à Tunis.

Lors de cet entretien, la ministe a exprimé s’est félicitée du niveau de la coopération entre la Tunisie et les Nations Unies et a souligné l’importance du partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies et sa durabilité et diversité, mettant en exergue le rôle important joué dans le soutien de la Tunisie, notamment par le biais des programmes de coopération technique dans le domaine financier et en l’accompagnant dans la mise en œuvre de ses plans de développement.

Par ailleurs, elle a passé en revue les mesures prises pour stimuler l’activité économique et l’investissement privé dans les économies vertes et circulaires, contribuant ainsi à stimuler la croissance et à rétablir l’équilibre budgétaire de l’Etat.

La réunion a été l’occasion de discuter de la coopération entre la Tunisie et un certain nombre d’organismes et d’institutions des Nations Unies en Tunisie et des programmes d’action de l’année prochaine.

Au cours de cette réunion, un certain nombre de questions techniques et technologiques ont été abordées, principalement liées au cadre général pour la finance intégrée et la finance verte par la mise en place de plateformes de financement de projets liés au climat et à l’énergie.

