Poivre d’Arvor à l’occasion du 14 juillet : La Tunisie accueillera dès maintenant des touristes français

L’Ambassadeur de France, Olivier Poivre d’Arvor, a choisi cette année de célébrer autrement la Fête nationale française. Point de réception, mais un simple discours qu’il adresse, à ses propres concitoyens et aux Tunisiens, pour respecter les consignes de sécurité contre tout risque de coronavirus. « Cette crise a été l’occasion de démontrer notre solidarité : la France et la Tunisie se sont entraidées dans ce combat contre le Covid-19, notamment avec la fourniture de matériel et d’équipements sanitaires, médicaux et par l’appui en financements à travers l’Agence française de développement. Et de cette solidarité, cette entraide, nous pouvons être fiers », a ainsi dit l’ambassadeur Poivre d’Arvor.

On retiendra aussi de ce discours cette allusion à l’importance du secteur du tourisme pour la Tunisie. « Nos deux pays ont rouvert leurs frontières, le 27 juin pour la Tunisie, le 1er juillet pour la France. C’est le signe que nos échanges, si riches sur bien des plans, vont pouvoir reprendre. Et je me réjouis que la Tunisie puisse accueillir dès maintenant de nombreux touristes français qui vont pouvoir retrouver le pays qu’ils aiment tant, ses régions intérieures, et ce magnifique littoral dont le Forum mondial de la mer qui se tiendra demain, le 15 juillet, à Bizerte, redira toute l’importance ».

Notons, par ailleurs, en plus des vols français annoncés par l’ambassadeur de France, que la Tunisie accueillera en fin de semaine, les deux premiers Charters de touristes. Le 1er sera un vol « Luxair Tours », et le second de Suisse. Les deux, à destination de Djerba avec à bord presque 200 touristes.