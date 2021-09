Polémique en Libye sur la visite d’un membre du Conseil présidentiel en Tunisie

Le Conseil présidentiel (CP) libyen a déploré la déclaration du président du Haut Conseil d’Etat (HCE), Khaled Al-Mishri, concernant la visite du membre du CP, Abdullah Al-Lafi, en Tunisie.

Dans un communiqué, le Conseil a confirmé qu’il avait envoyé Al-Lafi en tant que son représentant en Tunisie pour « suivre les développements politiques dans le pays, compte tenu des responsabilités du Conseil d’être au courant de ce qui se passe dans les pays voisins, précise le site Libya Observer.

La déclaration a été faite en réponse à l’intervention d’Al-Mishri sur la visite d’Al-Lafi en Tunisie sur une chaîne de télévision locale, dans laquelle il a affirmé que la visite n’avait pas été organisée par le Conseil présidentiel, mais il s’agit plutôt d’une visite « personnelle », et que « Al-Lafi a commis une erreur en effectuant cette visite ».

Le Conseil présidentiel a confirmé qu’il prenait ses décisions par voie de vote, appelant toutes les parties à travailler conformément aux termes de référence spécifiques stipulés par la loi, et aux résultats de l’accord politique, selon la déclaration.

« Nous réaffirmons que les positions et les travaux du Conseil présidentiel, en tant qu’autorité souveraine, sont pris à l’unanimité, et nous confirmons notre engagement envers le processus politique, la voie démocratique et la feuille de route, qui a été stipulée dans l’accord politique », indique la déclaration.