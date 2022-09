Police environnementale : 177 infractions sanitaires enregistrées dans 15 arrondissements à Tunis

La police environnementale a enregistré, 177 infractions sanitaires dans 15 arrondissements relevant de la municipalité de Tunis, a fait savoir, dimanche, le chef du bureau de la police environnementale, Tarek Bakir, .

Bakir a précisé à l’agence TAP que ces dépassements portent essentiellement, sur le non respect des conditions d’hygiène soulignant que les équipes de la police environnementale ont mené 64 opérations de destruction immédiate de produits périmés, et 67 opérations de saisie et établi 4 pénalités administratives, relatives au respect de la propreté.

Les interventions de la police environnementale ont été renforcées, lors de l’organisation de la TICAD 8, à travers la multiplication des patrouilles de contrôle environnemental, et l’installation de 3 patrouilles fixes au niveau de l’échangeur de Montplaisir, de la station de TGM et de l’intersection Lac1- Lac2, a-t-il rappelé.

D’après lui, deux autres patrouilles mobiles ont été mobilisées au niveau des circuits touristiques, et ce, en coordination avec le gouverneur et la maire de Tunis.