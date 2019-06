Politique: Déblocage de la situation de 47 médecins tunisiens en fin de contrat en Afrique du Sud

La situation de 47 médecins tunisiens installés avec leurs familles (120 personnes) depuis 12 ans en Afrique du Sud vient d’être régularisée après de longues démarches diplomatiques.

Les praticiens tunisiens comme leurs confrères iraniens, cubains et autres, se trouvaient dans l’obligation de quitter L’Afrique du Sud faute de renouvellement de leur contrat.Le pays d’accueil qui porte une haute appréciation de la mission médicale tunisienne, évoque des contraintes budgétaires, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié jeudi.

Joint par l’Agence TAP, Dr Adnane Fhima, un des médecins établis en Afrique du Sud a salué les efforts déployés par l’ambassade de Tunisie à Pretoria pour déploquer la situation.

Le ministère des Affaires étrangères assure qu’une solution exceptionnelle a été trouvée entre les deux parties. Les médecins tunisiens ont fini par obtenir le permis de séjour permanent et d’être inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins avec la possibilité d’inscrire leurs enfants dans les écoles comme pour les Sud-Africains.

Et d’ajouter que les médecins tunisiens conernés ont, ainsi, la possibilité de travailler dans le public ou le privé et leurs épouses peuvent aussi postuler pour des postes d’emploi.