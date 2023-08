Pologne: Le gouvernement va organiser un référendum sur la politique migratoire européenne

Les électeurs polonais devront se prononcer sur « l’admission de milliers d’immigrants illégaux » dans le pays. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a annoncé dimanche l’organisation d’un référendum sur les prochaines réformes de l’Union européenne en matière d’immigration, rapporte The Guardian.

À l’approche des élections législatives d’octobre, les populistes nationalistes au pouvoir en Pologne jouent de plus en plus ouvertement la carte anti-européenne, dans l’espoir de mobiliser son électorat le plus fidèle.

Morawiecki a déclaré que le référendum poserait la question suivante: « Soutenez-vous l’admission de milliers d’immigrants illégaux du Moyen-Orient et d’Afrique dans le cadre du mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne? »

La question fait référence au nouvel accord des pays de l’Union européenne, trouvé en juin, sur une réforme du système d’asile. Le texte prévoit notamment une répartition des demandeurs d’asile ainsi qu’une procédure accélérée aux frontières extérieures pour l’examen des demandes et le renvoi des migrants.