Polyclinique Cité El Khadhra : 15 employés soumis aux tests de dépistage du coronavirus

Des employés de la polyclinique de la cité El Khadhra (relevant de la caisse nationale de sécurité sociale), seront soumis, mercredi, à des tests de dépistage du coronavirus apprend la TAP auprès du directeur de l’établissement, Mourad Bellakhel.

Il s’agit, a-t-il précisé, d’environ 15 personnes entrées en contact avec une femme-médecin faisant partie du personnel de la polyclinique dont la contamination par le Covid-19 a été confirmée. Le responsable a ajouté qu’une liste de 40 personnes suspectées d’avoir attrapé le virus a été adressée à la direction régionale de la santé de Tunis. Selon lui, la médecin en question s’est auto confinée et l’activité dans la polyclinique qui a été stérilisée se poursuit de manière ordinaire. La polyclinique de la cité El6Khadhra compte 14 médecins généralistes, 7 médecins spécialistes et environs 120 cadres paramédicaux. Elle accueille, quotidiennement, entre 800 et 1000 patients.