Pompeo en tournée dans plusieurs pays arabes et en Israël

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo est attendu lundi en Israël pour une tournée de cinq jours au Moyen-Orient rythmée sur la normalisation en cours entre Tel-Aviv les Emirats arabes unis, voire sa possible extension à d’autres pays arabes.

Il doit s’entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de l’Iran, d’échanges économiques et de « l’approfondissement » des relations entre Israël et le reste du Moyen-Orient, a indiqué son porte-parole à Washington.

Depuis l’accord de normalisation il y a dix jours avec les Emirats arabes unis et Israël, les spéculations vont bon train sur les autres candidats possibles à la normalisation avec l’Etat hébreu : Bahreïn, Oman, voire le Soudan ?

Or après Israël, le chef de la diplomatie américaine se rendra à Khartoum pour discuter de la « transition » dans ce pays qui a tourné la page l’an dernier de trois décennies de l’ère Omar el-Béchir, et de la relation Israël-Soudan. Il se rendra ensuite à Bahreïn et aux Emirats arabes unis, selon son porte-parole.

« Il y a de nombreux pays offrant des possibilités (de paix). Je ne veux pas en nommer aucun en particulier (…) mais nous espérons des développements très, très, rapidement, dans les semaines ou mois à venir », a déclaré l’ambassadeur israélien à Washington Ron Demer à la chaîne Al-Arabiya.