Pont de Bizerte: Achèvement de la première tranche en mars 2022

La directrice l’unité de gestion en charge de la mise en œuvre et du suivi du projet du nouveau pont de Bizerte, Lilia Sifaoui, a annoncé l’achèvement, en mars prochain, des travaux de la première tranche du projet, reliant l’autoroute A4 et le début du projet du côté des délégations de Jarzouna et Menzel Jamil.

Des travaux administratifs et contractuels sur la deuxième tranche liée au pont métallique sont en cours et les travaux devraient démarrer en fin 2022.

Des appels d’offres spéciales pour la construction de la troisième tranche reliant l’extrémité du pont métallique vers les délégations de Bizerte Sud et Bizerte Nord sont attendus d’ici le 18 janvier 2022.

La responsable de l’Unité de gestion selon les objectifs assignés au projet a rassuré le grand public, ainsi que le reste des institutions de l’Etat, sur l’avancée de la réalisation du projet.et le souci des collectivités territoriales.

Sifaoui a noté que le dossier immobilier progresse régulièrement. 80 % des dossiers ont été réglés, et les travaux sont en cours pour le reste.

La tranche relative à la préparation des quartiers adjacents au projet a été achevée, dont la première partie porte sur la délégation Sud de Bizerte, et des travaux sont en cours sur la deuxième tranche située dans la délégation de Menzel Jamil.

Le gouverneur de la région, Samir Abdellaoui, a présidé une séance de travail consacrée au suivi de l’avancement des travaux du projet

Il a recommandé de trouver des solutions pour reloger les familles nécessiteuses dont les logements situées dans le tracé du pont seront démolies et de continuer à démolir le reste des maisons dont la situation a été réglée.